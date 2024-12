Un Journaliste nommé Premier ministre par le Capitaine Ibrahim Traoré Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Décembre 2024 à 02:27 | | 0 commentaire(s)|

Burkina Faso Atlanticactu/ Ouagadougou/ Didier Tapsoba Il aura fallu attendre quelques heures pour voir le président de la Transition burkinabè, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ nommé le successeur du Premier ministre Dr Apollinaire Kyelem de TAMBÉLA. Le journaliste Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO est nommé ce samedi au poste de Premier ministre. Selon le décret lu à la télévision nationale par le Secrétaire général du gouvernement Mathias Traoré, l'ex-ministre d'État de la Communication, de la Culture, du Tourisme et des Arts, Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO remplace Dr Apollinaire Kyelem de TAMBÉLA à la tête de la primature burkinabè. Le nouveau Premier ministre OUEDRAOGO a été journaliste à la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) avant d'être nommé en 2022 au poste de ministre de la Communication par le capitaine Ibrahim TRAORÉ. Vendredi, le capitaine Ibrahim Traoré a mis fin aux fonctions du Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de TAMBÉLA, en poste depuis octobre 2022 et dissout le gouvernement. Aucune raison n'avait été communiquée par le Secrétaire général du gouvernement, pour expliquer ou justifier la révocation du premier ministre et la dissolution du gouvernement. Pour rappel, le Burkina Faso a vécu deux coups d'État au cours des 3 dernières années. Le premier coup d'Etat a renversé l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, fin janvier 2022, et permis au lieutenant-colonel, Paul-Henri Sandaogo Damiba, de prendre le pouvoir. Lui-même a été déposé par un coup d'État le 30 septembre de la même année, qui a permis à Ibrahim TRAORÉ de prendre le pouvoir amorçant une période transitoire, dont la durée a été prolongée de 5 ans à compter du 2 juillet 2024.



Source : Source : https://atlanticactu.com/un-journaliste-nomme-prem...

