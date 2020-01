Un Malien répond à Macron, après ses propos sur le sentiment anti-français

Répondant au patron de l’Elysée, le jeune malien a dit ceci:



«Dans toutes les démocraties du monde, il existe, sur pratiquement tous les sujets nationaux, des opinions “pour” et des opinions “contre”. Cela n’est pas indigne. Ce qui est indigne d’un démocrate, c’est d’être hostile à la différence d’opinion. Ce qui est indigne, c’est d’oublier que la France libre l’a été grâce à l’intervention d’une coalition internationale. Mais le plus indigne, c’est le silence coupable de ceux qui étaient dans la salle au moment où on insultait l’intelligence collective au nom d’une aide qui peine à avoir des résultats probants. Une erreur de communication qui ne fera qu’alimenter la vague de protestation contre la France paternaliste et arrogante !



Respectons nous vivants.». Des propos qui montrent bien qu’Emmanuel Macron a peut-être remué le couteau dans la plaie.