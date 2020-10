Vous avez vécu un...

Massoumeh Raouf Basharidoust est une ancienne journaliste et prisonnière politique iranienne, née en 1961. Elle a été arrêtée en 1981 et condamnée à 20 ans de prison par le régime des mollahs, mais a pu s’échapper huit mois plus tard. En 1988, son frère cadet Ahmad est exécuté lors du massacre des 30 000 prisonniers politiques iraniens. La bande-dessinée "Un Petit Prince au pays des mollahs" raconte son histoire et celle de toute une génération sacrifiée.Source : https://www.podcastjournal.net/Un-Petit-Prince-au-...