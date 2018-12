Un Sénégalais choque l’Espagne en exhibant son sexe devant une fille IGFM-Un Sénégalais poursuit une fille, exhibe son sexe dans la rue et se fait arrêter par la Police espagnole.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Décembre 2018

C’est le journal "Les Echos" qui donne l’information. L’affaire a choqué aussi bien les Espagnols que la communauté sénégalaise vivant en Espagne.



Il faut dire que beaucoup de jeunes Sénégalais sont prêts à tout pour se marier avec une Espagnole. Façon pour eux d’avoir des papiers de séjour et de pouvoir accomplir leur rêve qui dans ce pays, tourne souvent au cauchemar.













IGFM

