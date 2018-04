Un Sénégalais crée un logiciel pour "simplifier" les mathématiques

25 ans, Michel Seck enseigne déjà les mathématiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Ses spécialités : le codage, la cryptologie, l'algèbre et les applications.



Mais ce n'est pas ce qui le rend le plus célèbre. Le jeune doctorant a conçu SimulaMath, un logiciel de simulation et de calcul qui décomplexe l'enseignement des mathématiques.



Analyse, algèbre linéaire, théorie des nombres, graphes 2D et 3D, probabilité, statistique, réseaux arithmétiques, codes correcteurs d'erreurs... Sa calculatrice avancée couvre presque tous les domaines.



Elle est développée sur mesure pour les élèves du secondaire et les étudiants du supérieur.



SimulaMath est gratuit et son concepteur assure qu'il le restera.



Source: bbc