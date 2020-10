Un Sénégalais et trois Nigérians arrêtés pour trafic de drogue

La Sûreté urbaine (SU) a démantelé une bande qui écoulait de la cocaïne dans les boïtes de nuit des Almadies, Ngor et Yoff. "L'As" explique que l’opération de police a mené à l’arrestation de trois individus, trois Nigérians, C. Udeh, O. Santos, et S. Okorogu, et du Sénégalais T. M. BA, réputés dans le milieu de la drogue, signale "L’Observateur", dans sa livraison du jour.



Selon leur modus operandi, la bande, qui gérait un business prospère, fournissait des clients nantis du Dakar by night.



Le commissaire Bara Sankharé et ses hommes, mis au courant, ont effectué une descente surprise, dans la nuit du 16 octobre, entre 01 et 06 heures du matin, d’abord à Ngor où le Sénégalais sera interpellé à son domicile, en possession de cocaïne, qu’il dira avoir acquise auprès du Nigérian C. Udeh. Qui sera, par la suite, arrêté chez lui, à Ouakam.

