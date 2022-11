Un accident d’hélicoptère fait sept morts dans le sud de l’Italie

Un hélicoptère effectuant un vol entre Foggia, dans les Pouilles, et les îles Tremiti, au large des côtes italiennes, a rencontré de mauvaises conditions météorologiques et s’est écrasé ce samedi, tuant les sept personnes à bord. L’hélicoptère, sur cette liaison quotidienne, a disparu des radars à Castelpagano di Apricena, une zone rurale des Pouilles.



Le vice-président de la région, Raffaele Piemontese, a indiqué que l’hélicoptère avait été retrouvé avec ses sept occupants, rapporte le quotidien Corriere della Sera. Parmi les victimes figure une famille de quatre personnes originaires de Slovénie, dont une fillette de 13 ans, précise le journal. Les autres victimes sont un médecin local et les deux pilotes de l’hélicoptère.

SudQuotidien