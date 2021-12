Un acteur de la série "NCIS : Los Angeles" arrêté pour complicité d'homicide Rédigé par leral.net le Mardi 21 Décembre 2021 à 13:51 | | 0 commentaire(s)| La police poursuit son enquête sur les morts de Christy Giles et son amie Hilda. Les deux femmes ont été déposées inconscientes devant deux hôpitaux par des hommes masqués. Trois suspects ont été arrêtés. Parmi eux, figure un acteur de la série "NCIS : Los Angeles".

Les morts du mannequin Christy Giles et de son amie Hilda Marcela Cabrales-Arzola suscitent encore une vive émotion. Les deux femmes auraient été droguées et enlevées, et ont vécu des derniers instants tragiques avant d'être déposées sans vie devant deux hôpitaux. Trois hommes ont été arrêtés et mis en examen. Parmi les suspects, figure un acteur d'une célèbre série.



L'info est signée du Los Angeles Police Department ! Dans un communiqué publié le 16 décembre 2021, le commissariat de police de Los Angeles annonçait l'arrestation de trois hommes en relation avec les morts de Christy Giles et son amie Hilda Marcela Cabrales-Arzola. Le premier, David Pearce, a été mis en examen pour homicide. Placé en détention, sa caution a été fixé à 1 million de dollars. Les deux autres, Michael Ansbach et Brandt Osborn ont été inculpés pour complicité d'homicide. Également placés en détention, leur caution est de 100 000 dollars. Brandt Osborn est acteur et joue dans la série NCIS: Los Angeles. La police l'a arrêté sur son lieu de tournage.

