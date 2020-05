Un agent de la Direction Générale des Impôts et Domaines testé positif au coronavirus Dakarposte a appris qu'un agent de la Direction Générale des Impôts et Domaines sise sur la rue de Thionk a été testé positif au redouté mais redoutable Covid-19.



Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mai 2020 à 02:53 | | 0 commentaire(s)|

Dans un message envoyé à l'ensemble des agents de la DGID, captée par la rédaction de dakarposte, il est écrit ce qui suit: " Bonsoir à tous. Un agent a été testé positif au Covid 19, les gens avec qui ils étaient en contact vont être confinés. Le Bloc est en train d'être désinfecté à partir de ce soir pour 4 jours. Redoublons de vigilance"



Dakarposte, qui suit l'évolution de ce qu'il est convenu d'appeler le cas de la DGID, vous promet d'y revenir avec une ébauche de détails

