Un an après : Oumar Sow, toujours présent dans nos mémoires Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2024 à 15:08 commentaire(s)| Il y a un an jour pour jour, le 17 avril 2023, la communauté urbaine du Sénégal a perdu l'un de ses plus éminents membres, Oumar Sow, directeur de l'Urbanisme. Aujourd'hui, en ce triste anniversaire, nous nous rassemblons pour rendre hommage à sa mémoire et à l'impact indélébile qu'il a laissé sur nous tous.



Oumar Sow était bien plus qu'un simple fonctionnaire de l'État. Il était un modèle de dévouement et de discrétion, travaillant sans relâche pour le bien-être de sa nation. Sa modestie et son altruisme étaient exemplaires, et son engagement envers les plus démunis, était profondément inspirant. En tant que propriétaire de la Bergerie Khadimou Rassoul, il a laissé sa marque en tant que philanthrope généreux, prêt à aider ceux qui étaient dans le besoin.



Malgré les défis rencontrés tout au long de sa carrière, Oumar Sow est resté fidèle à ses valeurs. Son retour aux affaires après des moments difficiles, démontre sa résilience et sa détermination à servir son pays. Sa contribution à l'urbanisme sénégalais a été inestimable et son expertise a été largement saluée par ses pairs.



La nouvelle de son décès a plongé la communauté urbaine du Sénégal dans la tristesse et la consternation. Mais alors que nous nous souvenons de lui aujourd'hui, nous nous réconfortons en sachant que son héritage de dévouement, de discrétion et de générosité perdurera. Son absence laisse un vide dans le domaine de l'urbanisme, mais son souvenir continue d'inspirer ceux qui ont eu la chance de le connaître.



À sa famille, ses amis et ses collègues, nous offrons nos plus sincères condoléances. Que les souvenirs heureux d'Oumar Sow apportent un peu de réconfort en cette journée difficile. Son esprit restera vivant dans nos cœurs, nous rappelant toujours l'importance du service désintéressé et de la compassion envers les autres.



Un an après sa disparition, nous rendons un dernier hommage à Oumar Sow, un homme qui a consacré sa vie au service de son pays et de ses concitoyens. Que son exemple continue de nous guider dans nos actions et de nous inspirer à poursuivre son travail pour un Sénégal meilleur pour tous.











CECILE ET MERE SEYE





