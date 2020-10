Un an après l'assassinat de son fils, ABC réclame toujours justice

Joint au téléphone par une chaîne américaine, Alioune Badara Cissé a déclaré que lui et sa famille ne seront en paix que lorsque les auteurs de ce crime seront arrêtés.



D'après des informations de Rewmi.com, il se souvient toujours du dernier coup de fil qu’il a eu à échanger avec son défunt fils. “C’était son anniversaire, alors nous lui avions chanté joyeux anniversaire “, déclare le père meurtri.



Pour rappel, le 16 octobre 2019, jour même de son anniversaire, Abdoulaye Néné Cissé a été poignardé à l’intersection de la 7e rue de la 5e avenue. Le fils du médiateur de la République succombera à sa blessure au couteau à la poitrine à l’hôpital du Comté de Hennepin se trouvant aux Etats-Unis. Les auteurs de ce crime sont toujours recherchés par la police de Minneapolis.

