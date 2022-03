Un an après, que reste-t-il de Sweet Beauty? (Photos) Sweet beauty était dans toutes les lèvres il y a un an, avec l'affaire Adji Sarr et Ousmane Sonko. La jeune fille a accusé l'opposant de l'avoir violé à plusieurs reprises et l'affaire est toujours pendante devant la justice. Cependant, que devient le lieu du présumé crime?

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mars 2022 à 17:51 | | 0 commentaire(s)|

Avec la photo prise ce mercredi 9 mars à 16h43, l'on voit sur les images une transformation de la maison qui servait de salon. L'on voit des maçons s'affairer, comme pour faire table rase du passé.



D'aucuns seraient enclins à dire et se poser des questions pourquoi cette transformation de la maison où était Sweet beauty? Qui a autorisé les travaux ? Comment Ndèye Khady Ndiaye a pu occuper les lieux ? A quelles conditions ?



Mais comme l'affaire est pendante devant la justice, ce n'est que celle-ci qui pourra trancher. A rappeler que le nouveau maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko fait l'objet d'un contrôle judiciaire, interdit de voyager depuis cette rocambolesque affaire qui tient tout un pays en haleine.



N.B : Photo prise ce mercredi 9 mars à 16h43





Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook