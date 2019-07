Un attentat à Kismayo: au moins 26 morts parmi des hommes armés dans un hôtel somali

Un kamikaze a percuté une voiture contenant des explosifs dans l'hôtel Asasey, dans le port de Kismayo, et des hommes armés ont ensuite pris d'assaut le bâtiment.



La journaliste Hodan Naleyah et son mari seraient parmi les morts.



Le groupe islamiste al-Shabab a revendiqué l'attaque.



Un responsable politique local, trois Kenyans, trois Tanzaniens, deux Américains et un Britannique ont également été tués, ont annoncé les autorités.



Comment s'est déroulée l'attaque?



Des politiciens régionaux et des anciens du clan étaient à l'intérieur de l'hôtel pour discuter d'une prochaine élection régionale au début de l'attaque.



Des témoins ont déclaré avoir entendu une énorme explosion avant que plusieurs hommes lourdement armés ne se soient introduits de force.



"Il y a un chaos à l'intérieur, j'ai vu plusieurs cadavres emportés et des personnes fuient des bâtiments voisins", a déclaré un témoin, Hussein Muktar, lors de l'attaque.



Il a fallu plusieurs heures aux autorités pour reprendre le contrôle de l'hôtel.



Le président régional Ahmed Mohamed a estimé le nombre de morts à 26, avec plus de 50 blessés. Quatre attaquants ont également été tués dans le raid.



Qui étaient les victimes?



Les médias locaux et une association de journalistes somaliens ont déclaré que Nalayeh, 43 ans, et son mari, Farid, figuraient parmi les morts.



Nalayeh a fondé la plate-forme médiatique Integration TV pour raconter des histoires sur la vie en Somalie et dans la diaspora somalienne. Des épisodes récents ont été consacrés aux femmes entrepreneurs somaliennes et aux choses à faire dans la ville de Las Anod.



Elle a déménagé au Canada avec sa famille quand elle avait six ans et est devenue une figure de proue de la communauté somalienne. Mais la mère de deux enfants était récemment rentrée en Somalie.