Un autre jeune tué par les forces de l'ordre à Ziguinchor

Un autre jeune atteint par balle au cou par les forces de l’ordre vient de décéder à l’hôpital de Ziguinchor.



La région de Ziguinchor a enregistré deux morts et une dizaine de blessés ce vendredi lors des manifestations. Alexis Abdoulaye Diatta atteint par balle réelle au niveau du bas ventre à Bignona et Karamo Goudiaby à Ziguinchor atteint aussi par balle réelle au niveau du cou sont les victimes de la confrontation entre forces de sécurité et manifestants.

