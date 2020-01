Accueil Envoyer Partager sur facebook Un avion militaire s’écrase au Soudan, aucun survivant Rédigé par Mamadou Mangane le 3 Janvier 2020 à 10:12 Dix-huit personnes dont quatre enfants ont été tuées jeudi dans le crash d’un avion militaire soudanais après son décollage du Darfour, dans l’ouest du Soudan, où il avait transporté de l’aide humanitaire, a indiqué l’armée dans un communiqué, confirmant une information du Croissant Rouge soudanais.

Un employé soudanais du Programme alimentaire mondial et sa famille figuraient parmi les victimes.

Plusieurs officiers faisaient également partie des personnes tuées lorsque l’avion s’est écrasé dans la région agitée du Darfour occidental, qui a récemment connu des affrontements ethniques meurtriers.



L’appareil transportait vers la capitale Khartoum plusieurs personnes blessées lors de heurts entre tribus. Les blessés devaient y recevoir des soins.

Abeer Atefa, porte-parole du PAM pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a déclaré vendredi à l’Associated Press qu’un des employés soudanais de l’organisation qui se trouvait à bord avec sa femme et ses deux enfants, a été tué dans l’accident. Le PAM n’a pas pu divulguer le nom du membre du personnel ni fournir de détails en attendant la notification du plus proche parent.



L’avion, un Russe Antonov An-12, s’est écrasé cinq minutes après avoir décollé de l’aéroport de la ville de Genena, selon un porte-parole de l’armée, Brig. Le général Amer Mohammed al-Hassan, qui a publié jeudi une déclaration sur la page Facebook officielle des forces armées soudanaises.



Une enquête était en cours pour déterminer la cause de l’accident, bien qu’il n’y ait eu aucun rapport immédiat coup monté. Al-Hassan a déclaré que les pertes incluaient sept soldats, trois juges et six civils. Accueil Partager sur facebook



