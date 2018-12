Un berger fracasse la tête de son cousin avec un pilon

Poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de 45 jours, D. Diouf est placé sous mandat de dépôt à la prison de Louga. En effet, pour une banale histoire de délimitation de zone de pâturage, le berger D. Diouf a fracassé, à l’aide d’un pilon, la tête de son cousin, berger, H. Sow, qui est actuellement interné à l’hôpital ‘’dalal xël’’ de Thiès.



Arrêté après son forfait par les limiers de la brigade mixte de Louga, le mis en cause n’a pas nié les faits.



Les faits se sont passés dans la brousse de Ndam, dans la commune de Nguidilité (Louga) dans l'après-midi du mercredi dernier, selon des sources bien informées.

















L’Observateur

