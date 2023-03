Un bulletin d’alerte annonce une houle «dangereuse» du vendredi au samedi Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2023 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

Une houle dangereuse allant du secteur nord-ouest est annoncée par l’Agence nationale de l’aviation et de la météorologie (ANACIM), du vendredi à partir de 18h, à samedi. La houle peut atteindre ou dépasser 2.5m à 15 km de la Grande Côte et Dakar à partir de ce vendredi à 18 heures jusqu’au samedi 13h, indique […] Une houle dangereuse allant du secteur nord-ouest est annoncée par l’Agence nationale de l’aviation et de la météorologie (ANACIM), du vendredi à partir de 18h, à samedi. La houle peut atteindre ou dépasser 2.5m à 15 km de la Grande Côte et Dakar à partir de ce vendredi à 18 heures jusqu’au samedi 13h, indique l’ANACIM dans un bulletin d’alerte.



Source : Source : https://lesoleil.sn/un-bulletin-dalerte-annonce-un...

Accueil Envoyer à un ami Partager