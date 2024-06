Un car «Ndiaga Ndiaye» se renverse sur l’autoroute à péage

Un violent accident s’est produit hier dans la soirée, sur l’autoroute à péage, à hauteur du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. D’après les témoins, les conducteurs des deux cars se livraient à une course sur l’autoroute.



Finalement, l’un des cars a fait plusieurs tonneaux et le second a fini sa course sur le bas-côté de la route. Plusieurs blessés ont été dénombrés.













L'As