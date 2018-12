Un car des militants de l'APR se renverse: 4 morts et 25 blessés sur la route Dahra-Linguère

Lundi 24 Décembre 2018

4 morts et 25 blessés sur la route Dahra-Linguère, à hauteur de Waarkhokh.



C’est le lourd bilan provisoire de l’accident d’un véhicule transportant des militants de l’APR qui se rendaient à l’accueil du Président Macky Sall à Linguère, où il devait procéder à l’inauguration d’infrastructures au Ranch de Dolly.











Source ANN

