Un centre de santé attaqué, une boutique pillée… : le sous-préfet de Dakar-Plateau suspend les navétanes de la zone 2 Une fois de plus, le navétane se signale dans le mauvais sens. Des scènes de vandalisme ont encore noté après un match des matchs de navétane de la zone 2 de Dakar. Un centre de santé a été attaqué par des supporters, une boutique pillée et plusieurs voitures vandalisées. Une situation qui a poussé le sous-préfet Dakar-Plateau a suspendre le navétane dans la zone 2 de Dakar.

Lundi 25 Novembre 2019

« Un poste de santé a été attaqué, plusieurs voitures cassées. Le navétane c’était fait pour les vacances. On n’est plus en vacances. Les étudiants doivent retourner à la Fac », a déclaré le sous-préfet de Dakar Plateau, Djiby Diallo, sur la RFM, après la mesure de suspension.

