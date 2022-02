Un chirurgien esthétique américain accusé d’avoir causé la mort d’une patiente de 18 ans

Pour ses 18 ans, Emmalyn Nguyen espérait augmenter la taille de sa poitrine. Elle est allée consulter le docteur Geoffrey Kim, avec qui elle a organisé sa future opération de chirurgie esthétique. Mais l’homme de 52 ans est aujourd’hui accusé d’avoir causé sa mort suite à l’opération.



Le «New York Post » indique qu’il s’est rendu lui-même à la police du comté d’Arapahoe, dans le Colorado, après qu’un mandat d’arrêt a été émis contre lui. Les charges officielles n’avaient pas encore été déposées au pénal en fin de semaine mais le chirurgien devrait faire face à plusieurs chefs d'accusation, dont un crime d'homicide par négligence, un homicide involontaire coupable et un délit d'entrave au service, a déclaré Vikki Migoya, porte-parole du bureau du procureur de district du 18e district judiciaire. En attendant, il a été libéré sous caution après avoir payé 5000 dollars.



D’après l’enquête, le docteur Kim devait pratiquer une opération de la poitrine le 1er août 2019 mais la jeune fille a fait un arrêt cardiaque après avoir été placée sous anesthésie par l'infirmier anesthésiste. Il est reproché au chirurgien de n’avoir pas appelé les secours et d’avoir attendu au moins 5 heures avant d’agir, plongeant alors la patiente en état de mort cérébrale. Elle est restée dans cet état, incapable de parler ou de marcher durant 14 mois, jusqu’à son décès. Dans cette affaire, l’infirmier lui aussi devrait être prochainement inculpé.



"Nos vies ne seront plus jamais les mêmes"



La famille Nguyen a intenté une action civile contre les deux en décembre 2019. En 2021, le médecin et l’infirmier ont accepté un accord à l’amiable, payant chacun un million de dollars à la famille. Par ailleurs, le Colorado Medical Board a suspendu la licence médicale du docteur Kim. Lynn Fam, la mère de Nguyen, avait déclaré: «Nous sommes tous encore très dévastés et en deuil après la perte de notre belle Emmalyn. C'est toujours aussi surréaliste. Ce règlement ou toute somme d'argent ne pourrait jamais la remplacer. Tout ce que nous voulons vraiment, c'est qu'Emmalyn soit à nouveau avec nous en bonne santé et heureuse». «C'est fou d’essayer de savoir comment ce personnel médical a pu s'en tirer alors qu’aucun de nous ne sait la vérité sur ce qui s'est réellement passé quand Emmalyn était au bloc opératoire.



Comment ont-ils pu laisser cela lui arriver ? Nos vies ne seront plus jamais les mêmes et nos cœurs ne seront jamais en paix. C'est tellement difficile de perdre un enfant entre les mains de quelqu'un dont on pensait qu'il savait ce qu'il faisait», ont fait savoir les proches.