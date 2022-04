Un compatriote, feu Moussa Dieng, honoré par la France

Reconnaissance de la France envers feu notre compatriote Moussa Dieng, ambulancier, tué dans l’exercice de ses fonctions.



Par décret du président de la République française en date du 14 mars dernier, pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Moussa Dieng a été élevé au grade de Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur, avec effet au 16 novembre 2021. Pour rappel, Moussa Dieng a été poignardé à mort à Besançon, en France.



Cet ambulancier, né au Sénégal, plus précisément à Saint-Louis où résident sa femme et ses deux enfants, a été tué lors d’une intervention chez un patient connu pour sa fragilité psychologique. Moussa Dieng travaillait depuis plusieurs années déjà, à Jussieu Secours Besançon.











Le Témoin