Un corps sans vie été retrouvé sur la plage de Notto Gouye Diama

Une découverte macabre a été faite hier matin à Notto Gouye Diama, dans le département de Tivaouane. Il s’agit d’un corps sans vie, qui a été retrouvé sur la plage.



Les investigations faites ont permis de se rendre compte qu’il s’agit du corps du jeune Aliou Lam, âgé d’environ 15 ans. Et selon L’As, le garçon avait disparu en mer le dimanche dernier.

Informés de la situation, les éléments de la caserne des sapeurs-pompiers de Thiès ont été déployés sur les lieux, ainsi que les éléments de la gendarmerie.



Après les constats d’usage, le corps a été évacué à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène, pour les besoins certainement d’une autopsie, afin de déterminer avec précision, les causes de la mort.

