Un des 50 leaders les plus influents de l’UEMOA: le parcours d'Apollinaire Compaoré, le Patron des Patrons burkinabé Né le 19 juillet 1953 à Koassa, dans la région du Centre-Sud, Appolinaire Compaoré dirige le Conseil National du Patronat Burkinabè (CNPB) depuis le 25 octobre 2018. Cet autodidacte est propriétaire d’une dizaine d’entreprises, créées ou rachetées, dans divers secteurs (télécoms, distribution, hydrocarbures, assurance, etc.).

On compte parmi celles-ci, Burkina Moto, la Société Burkinabè d’Équipement (SBE), les stations-services Sanam Koom International (SKI), l’Union des Assurances du Burkina (UAB) et Yibi Hôtel.



Il est aussi le PCA de la société de téléphonie mobile, Telecel Faso, actionnaire de MTN en Côte d’Ivoire, propriétaire d’Atel Mali et fondateur de Wend Kuni Bank International (WBI), institution bancaire dotée d’un capital de 12 milliards FCFA. A la tête du groupe Planor Afrique aujourd’hui, Appolinaire Compaore s’est battu pour se faire un nom dans le monde des affaires.



Il débute dans l’entrepreunariat à 15 ans, en 1968, en vendant des billets de loterie pour un particulier, qui, lui rétrocédait 50% du bénéfice.

Audacieux, il réalise des économies, travaille deux ans plus tard à son compte, avant de se lancer en 1984 dans le commerce des deux roues, en créant la société «Volta Moto», devenue «Burkina Moto». Depuis lors, il a connu une ascension fulgurante, non sans difficultés, pour devenir un homme d’affaires accompli et fortuné de nos jours.



L’histoire de ce patriarche du monde des affaires au pays des Hommes Intègres, est au mieux, une réelle saga fabuleuse. Dans son cœur, épanoui, qui a longtemps transpiré et réfléchi, est enfoui ce vœu cher à lui : celui de filer les bonnes clés de sa réussite à tous ceux qui s’investissent dans le secteur des affaires en Afrique.











Confidentiel Afrique



