Un désarroi qui dure : les enseignants de l’Ensa courent derrière six mois d’arriérés de salaire Les enseignants de l’Ecole nationale supérieure d'agriculture (Ensa) de Thiès sont dans le désarroi. Depuis le mois de juillet 2022, ils n'ont reçu qu’un seul mois de salaire, soit six mois d’arriérés. Nous apprend "L'As"

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Janvier 2023 à 19:23 | | 0 commentaire(s)|

L'École Nationale Supérieure d'Agriculture de Thiès intégrée depuis 2006 à l'Université de Thiès dont elle constitue le pôle agronomique, forme des ingénieurs agronomes et des spécialistes, un pôle d'excellence au service de l'agriculture et du développement agricole et rural.



Pour le moment, aucune raison n’a été invoquée, selon notre interlocuteur, pour expliquer ce retard de salaire, alors que dans les rangs des enseignants il y a des retraités. Les tentatives de nos confrères de «Dakaractu» d'entrer en contact avec les autorités de l'école sont restées vaines.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook