Un détournement de 576 millions FCFA secoue le ministère de la Pèche

Au sein du ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes, le maintien au poste de gestionnaire de Boubacar Diouf installe un malaise.



A travers une lettre ouverte, l’Association des capitaines de Pêche interpelle le ministre Dr Fatou Diouf, le Président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko sur le cas du gestionnaire Boubacar Diouf. « Nous nous permettons de vous écrire car nous sommes une association composée de capitaines de pêche et soucieux des devenirs de la pêche sénégalaise. Nous vivons de la pêche et la survie de nos familles en dépend » écrit l’Association des capitaines de Pêches.



Poursuivant, ils disent que « cependant, nous sommes dubitatifs concernant le Jub, Jubal, Jubanti quand nous voyons que dans ce même ministère une personne épinglée par le rapport de la Cour des comptes (2019-2021) pour le détournement d’un montant de 576,937 millions FCFA dans le projet de motorisation des pirogues, M. Boubacar Diouf, gestionnaire dudit ministère, est toujours en poste. Ce dossier nous tient à cœur car nous connaissons l’impact que 500 millions peuvent avoir dans notre quotidien car cet argent était destiné à l’achat de 500 moteurs. Ce montant pouvait permettre de pêcher les activités de combien de jeunes pêcheurs engloutis par l’Atlantique ? » s’interrogent ces capitaines de pêche.



LeTémoin