Un deuxième mandat de dépôt pour le maire des Parcelles Assainies

Déjà placé sous mandat de dépôt dans l’affaire Juan Branco,le maire des Parcelles vient d’être écroué pour un autre délit. Djamil Sané est envoyé en prison pour la deuxième fois pour avoir été suspecté de diriger des actes subversifs perpétrés dans sa commune.



D'aprés Senenews, le maire des Parcelles Assainies est poursuivi pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, actes et manœuvres de nature à troubler l’ordre et recel de malfaiteurs.



Les mêmes faits sont reprochés également au lutteur « Usine Dolle », à Ndongo Lô et au maire de Sangalkam, Alpha Bocar Khouma dit Pape Sow. Il est reproché à ce dernier d’avoir organisé l’hébergement de Branco dans un célèbre hôtel à Lac Rose. D’ailleurs, c’est dans la nuit du 3 août que le maire Pape Sow a été arrêté par un détachement du Gign et de la Bip pour les besoins de son interrogatoire à la Dic.



Des sources proches de l’enquête confient qu’il a participé à la visite illégale de Juan Branco au Sénégal.