Un duel sans intérêt

A un an et demi des prochaines élections présidentielles, les premières candidatures se manifestent, tant à droite qu’à gauche. Pour l’heure, elles semblent être enregistrées comme si elles n’avaient pas grand intérêt. Pourtant, la plupart d’entre elles sont justement là pour éviter ce que tous et toutes redoutent aujourd’hui, ce qui est devenu le sempiternel et fade duel Macron-Le Pen.Source : https://www.podcastjournal.net/Un-duel-sans-intere...