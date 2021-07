Un élu et ex-policier en Italie tue un Marocain, provoquant des remous politiques Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juillet 2021 à 22:19 | | 0 commentaire(s)|





Source : L’adjoint municipal à la sécurité de la ville italienne de Voghera, non loin de Milan, et membre du parti Ligue, Massimo Adriatici, a tiré un coup de feu mortel sur un Marocain. Alors que l’enquête est en cours pour établir les circonstances, l’incident a provoqué des remous politiques.Source : https://fr.sputniknews.com/europe/2021072110459067...

Accueil Envoyer à un ami Partager