Un employé de Burger King qui n’a pas manqué une journée de travail pendant 27 ans reçoit 380.000 $ en dons

Un employé de Burger King, qui travaille dans l’entreprise depuis 27 ans sans jamais prendre un jour de congé est devenu viral après que ses managers lui ont offert un cadeau médiocre pour son service – et maintenant près de 380 000 $ ont été collectés pour lui.



Kevin Ford, 54 ans, travaille comme caissier et cuisinier pour la chaîne de restaurants depuis 1995 et lorsque son 27e anniversaire est arrivé, ses patrons lui ont offert un sac rempli d’un billet de cinéma, d’une tasse Starbucks, de bonbons et de chocolat.



La vidéo de lui acceptant le cadeau et remerciant ses collègues est rapidement devenue virale, mais de nombreuses personnes qui ont vu le clip ont été choquées qu’il reçoive un cadeau de remerciement si dérisoire après ses années de fidélité à l’entreprise.



Sa fille a rapidement créé une page GoFundMe pour son père, cherchant à collecter environ 200 $, mais près de 380 000 $ de dons ont été reçus et le nombre ne cesse d’augmenter.



« L’homme dans cette vidéo est mon père. Il est à ce poste depuis 27 ans et oui, il n’a jamais manqué une journée de travail », a écrit la fille de Ford, Seryna, lors de la collecte de fonds.



En ce qui concerne l’argent qui a été collecté pour lui, Ford a déclaré qu’il n’avait pas encore l’intention de prendre sa retraite ou de prendre des vacances et qu’il se concentrait uniquement sur sa famille.



SOURCE ARGENTAIRE.COM