Un enfant d’un an et demi mordu à plusieurs reprises au visage par le chien de la famille Rédigé par leral.net le Samedi 1 Août 2020 à 21:50 | | 0 commentaire(s)|





Source : Un chien a attaqué l’enfant de ses maîtres, âgé d’un an et demi, vendredi 31 juillet dans leur propriété familiale des Pyrénées-Atlantiques, relate France Bleu. Le canidé l’a mordu plusieurs fois au visage.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2020080110441916...

