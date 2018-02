Un enfant tombe du 3e étage : il est rattrapé in extremis par des policiers ! Une centaine d’enfants se défenestrent chaque année, en France. Il s’agit majoritairement de garçons et, la plupart du temps, un adulte est présent dans la maison, mais n’est pas à 100 % vigilant.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Février 2018

Un accident, qui aurait pu être beaucoup plus grave, a eu lieu à Assiout, une ville importante de Haute-Egypte, située sur la rive occidentale du Nil.

Des policiers en faction Trois policiers surveillaient l’entrée d’une banque lorsque en levant un peu la tête, ils voient un enfant suspendu dans le vide, au troisième étage d’un immeuble. Leur premier réflexe est d’attraper un tapis pour essayer de réceptionner l’enfant qui va tomber. Mais ils n’en ont pas le temps, l’enfant chute. Heureusement, l’un des policiers tend les bras et arrive à attraper l’enfant juste avant que ce dernier ne touche le sol.

Un enfant sain et sauf L’enfant a eu beaucoup de chance, car il est sorti de cet accident sain et sauf. Ce qui est rarement le cas. En général, les conséquences sont très graves : les jeunes défenestrés souffrent de traumatismes crâniens, de polytraumatismes, de fractures, quand ils ne décèdent pas. Le policier, lui, a été légèrement blessé.

Une vigilance permanente Un jeune enfant ne doit jamais être laissé sans surveillance dans une pièce où une fenêtre est ouverte. On ne laisse jamais un tout-petit dans une pièce tout seul. Et il ne faut jamais positionner un meuble ou un objet devant une fenêtre, ce qui pourrait faciliter son escalade. Quant aux entrebailleurs, aux bloque-portes ou aux barrières, leur efficacité n’est pas de 100 %.





