Un étudiant arrêté avec 8 barres de haschich

Des agents de l’Orctis (Office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants) ont découvert dans un colis destiné à un étudiant, huit barres de haschisch dissimulées dans des bouteilles de lait corporel. Ainsi, une livraison surveillée avec substitution de produit a-t-elle été organisée avec succès par les policiers.



A en croire Senenews, les investigations menées ont permis de mettre la main sur le propriétaire du colis, nommé Amadou Karim Gaye et domicilié à la Sicap Sacré-Cœur. Par la suite, un agent infiltré s’est présenté comme un conducteur de « thiak thiak » pour transporter le colis à destination. Lorsque l'agent infiltré est arrivé au lieu de rendez-vous, le mis en cause, Amadou Karim Gaye, s’est présenté pour récupérer le colis.



Et c’est dans ces circonstances qu’il a été interpellé, avant de conduire les limiers chez son co-prévenu, Mohamed Lamine Kâ. Sur ces entrefaites, ils ont tous été arrêtés, déférés au parquet, avant d’être placés sous mandat de dépôt.