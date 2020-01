Un ex-coéquipier de Zidane annonce Sadio Mané au Real Madrid Quatrième du Ballon d'Or et meilleur joueur africain de l'année, Sadio Mané est en train de monter en puissance. Le Sénégalais est actuellement le joueur le plus important de l'effectif de Liverpool et ce n'est pas Jürgen Klopp qui va dire le contraire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2020 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien joueur de Salzbourg intéresse plusieurs cadors dont le Real Madrid. Son profil est très apprécié par un certain Zinédine Zidane qui le veut pour remplacer un Gareth Bale, en déclin. Associer Mané à Benzema et Hazard, en attaque Merengue serait un rêve pour le technicien Français. Christian Karembeu, ancien coéquipier de Zizou et champion du Monde 1998, annonce encore Sadio Mané au Real Madrid. « La recrue idéale pour le Real Madrid ? Sadio Mané. Il joue pour l’équipe, il est efficace et il a toutes les caractéristiques pour jouer au Real Madrid ».

webnews



