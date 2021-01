Un ex-conseiller de Trump en dit plus sur le partenaire le plus tenace avec les Américains dans l’UE Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Janvier 2021 à 21:30 | | 0 commentaire(s)|





Source : Parmi les 27, c’est l’Allemagne qui est le partenaire le plus difficile avec les États-Unis, selon l'ancien conseiller de Trump, Robert O'Brien. D’après lui, la plupart des autres pays européens partagent les positions américaines, même si des divergences peuvent apparaître sur les questions commerciales.Source : https://fr.sputniknews.com/europe/2021012910451521...

