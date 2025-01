Un ex-ministre mozambicain des Finances condamné à 8 ans et demi de prison aux Etats-Unis pour corruption Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2025 à 23:32 | | 0 commentaire(s)|



Un ex-ministre mozambicain des Finances impliqué dans un énorme scandale financier international qui avait plongé dans la tourmente son pays pauvre d'Afrique australe a été condamné vendredi par la justice américaine à huit ans et demi de prison.



Manuel Chang, 69 ans, détenu en Afrique du Sud de 2018 à 2023 à la demande des autorités américaines, avait été extradé vers les Etats-Unis en juillet 2023.



"Manuel Chang a abusé de sa position de ministre des Finances du Mozambique en obtenant 7 millions de dollars de pots-de-vin pour avoir contribué à l'attribution de prêts de plus de 2 milliards de dollars", a déclaré dans un communiqué Brent Wible, un haut responsable du ministère américain de la Justice.



Il avait été reconnu coupable en août 2024 par le tribunal fédéral de Brooklyn, à New York, pour "son rôle dans une affaire de fraude et pots-de-vin de deux milliards de dollars au détriment d'investisseurs aux Etats-Unis et ailleurs".



L'ex-ministre était dans le collimateur des Etats-Unis en raison de son implication dans l'affaire dite de la "dette cachée" au Mozambique, dans laquelle il s'est servi du système financier américain pour détourner des fonds.



L'Afrique du Sud et la police fédérale américaine (FBI) avaient collaboré entre 2022 et 2023, contre le gouvernement du Mozambique, afin d'extrader M. Chang vers les Etats-Unis.



Le scandale de la "dette cachée" a éclaté en 2016 après que des entreprises publiques du Mozambique ont emprunté illégalement deux milliards de dollars en 2013 et 2014 - alors que M. Chang était ministre des Finances - auprès de banques internationales pour acheter une flotte de bateaux de pêche au thon et des navires de surveillance.



M. Chang avait signé ces prêts et le gouvernement avait caché la dette au Parlement. Après sa révélation en 2016, des bailleurs du Mozambique, dont le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, avaient suspendu leur soutien financier.



Cela avait déclenché un défaut de paiement de la dette souveraine du pays et un effondrement de sa monnaie, entraînant la pire crise économique depuis son indépendance du Portugal en 1975.



Un audit indépendant a révélé que 500 millions de dollars de prêts avaient été détournés et n'ont jamais été retrouvés.

