Un faux permis de visite à Barthémy Dias secoue la Cour d’appel

Après les faux ordres de mise en liberté, un autre scandale secoue la Cour d’Appel de Dakar. Il s’agit d’une affaire portant sur un vrai-faux permis de visite délivré à un conseiller municipal qui voulait voir le maire de Mermoz / Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, en détention à Rebeuss.





Le journal « Les Echos » qui donne l’information, révèle que le mis en cause est un agent de la Cour d’appel. Il a utilisé le cachet du Procureur général en lieu et place du juge de l’application des peines, chargé de délivrer le fameux sésame.





La Brigade des affaires générales de la Division des investigations criminelles (Dic) qui était chargée de l’affaire, a mené une enquête et remis le procès-verbal au Procureur général qui doit décider de la suite.