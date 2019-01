Un fœtus retrouvé enseveli sous le sable de la plage de Malika

Dans la nuit du samedi au dimanche dernier, un fœtus de quelques mois a été retrouvé enseveli sous le sable fin de la plage de Malika.



Les limiers ont effectué le déplacement et procédé aux constatations des faits. Une enquête a été ouverte pour coincer le ou les auteurs de cet acte.



Les sapeurs-pompiers ont extrait le fœtus du sable de la plage et l’ont acheminé dans une structure hospitalière pour examen.













Les Echos

