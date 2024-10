Un hommage national à Amadou Mahtar Mbow

Hier, en Conseil des ministres, le président de la République s’est incliné devant la mémoire du Pr Amadou Mahtar MBOW. Le Président Bassirou Diomaye Faye a rendu un hommage à l’Enseignant hors pair, à l’ancien Ministre de l’Education, de la Culture et de la Jeunesse, à l’ancien Député et, surtout, à l’ancien Directeur général de l’UNESCO. Il a salué le parcours exceptionnel de ce grand commis de l’Etat qui a brillamment servi son pays et fortement contribué au développement du système éducatif national, à la promotion du vivre ensemble et au rayonnement international du Sénégal.



Dans cet élan, indique LeTémoin, qui donne l'information, le Chef de l’Etat a demandé aux Ministres en charge de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Culture de préparer un hommage national à cet illustre compatriote dont les écrits et l’engagement patriotique et panafricain doivent être vulgarisés auprès des jeunes générations d’élèves et d’étudiants à travers l’expression culturelle et les contenus d’enseignement.