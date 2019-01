Un homme change de sexe pour partir cinq ans plus tôt à la retraite

Un Argentin de 59 ans a récemment changé de sexe, sans subir d’opération chirurgicale, afin de pouvoir partir cinq ans plus tôt à la retraite…



L’âge légal de départ à la retraite en Argentine est de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. Ainsi, un certain Sergio, contrôleur des impôts, a décidé de devenir Sergia uniquement pour gagner cinq années de travail avant de pouvoir prendre sa retraite, explique le site InformateSalt,a se basant sur un fait divers narré sur une radio locale intitulée La Red.



L’Argentine a récemment changé sa législation sur le changement de sexe, où il y est devenu possible de changer d’identité très facilement, nous apprend Forbes. Et c’est ce qu’a fait cette presque soixantenaire.



Les autorités argentines ont déclaré que Sergio avait déjà déposé par le passé une demande de départ à la retraite anticipée mais qu’elle lui avait été refusée. La loi ayant changé, Sergio a alors opté pour un changement de sexe administratif et les autorités n’ont semblent-ils pas pu lui refuser le droit de partir à la retraite. Elles ont cependant déposé un dernier recours dont il faudra suivre l’issue…



Génie ou opportuniste, on vous laisse juge.















zejournal.info