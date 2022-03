Un homme de 65 ans dévoré par ses cinq chiens Ce samedi 19 mars, un homme a été retrouvé dévoré par ses cinq chiens chez lui à Fleury-les-Aubrais (Loiret). Il a été découvert par sa nièce et son compagnon, avec qui il partageait son logement.



L’homme était-il conscient ou inconscient, voire mort, lorsque les animaux ont décidé de s’en prendre à son corps ? C’est ce que l’enquête, et particulièrement l’autopsie, devra déterminer dans cette affaire. Un homme âgé de 65 ans a en effet été retrouvé par sa nièce et son compagnon, alors que ses cinq chiens étaient en train de le dévorer, rapporte le site de France Bleu.



La nièce de la victime et son ami rentraient chez eux lorsqu’ils sont tombés sur cette scène d’horreur. Les cinq chiens, tous de race American Staffordshire terrier, étaient en train de mordre violemment leur propriétaire, dans le but probable de s’en nourrir. Très choqué, le couple appelle immédiatement les secours dont l’intervention a permis l’éloignement des animaux et la prise en charge du corps.



Deux scénarios envisageables



Les chiens ont été confiés à la Société Protectrice des Animaux (SPA), en attendant les résultats de l’autopsie. Celle-ci devrait permettre aux policiers de comprendre ce qui a conduit cinq chiens à s'en prendre ainsi à leur maître. Deux scénarios semblent se dessiner à ce sujet. Dans le premier, le sexagénaire a perdu connaissance pour une raison extérieure, ce qui aurait pu conduire les chiens à tenter de se nourrir sur son corps. Dans le second scénario, les animaux ont délibérément attaqué l’homme.



L’établissement des faits devrait également permettre de déterminer le sort des cinq American Staffordshire terriers, en déterminant leur niveau de dangerosité pour d’autres êtres humains.

