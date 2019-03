Accueil Envoyer Partager sur facebook Un homme divorce de sa femme après un test ADN prouvant qu’il est d’origine africaine à 9% Rédigé par La rédaction de leral.net le 2 Mars 2019 à 10:05

Un homme du Massachusetts a mis fin à une relation de seize ans avec son épouse de race blanche, après que les résultats de tests ADN ont prouvé qu’il était d’origine africaine à 9%.



Jeffrey McAllister, 37 ans, affirme que les tensions raciales sont apparues dans le couple après avoir appris ses origines sud-africaines et ont mis à rude épreuve leurs relations, qui durent seize ans.



«Le fossé culturel était trop important. Elle ne comprenait tout simplement pas les souffrances que mon peuple endurait depuis des siècles, des mains de son peuple », a-t-il expliqué.



«Je n’ai plus à avoir honte de qui je suis. La couleur de ma peau ne me définit plus. Je suis noir et je suis fier », a-t-il déclaré aux journalistes, visiblement ému.



«L’apprentissage que j’étais un Américain noir à 37 ans, a soudainement expliqué tant de choses des injustices sociales et économiques dont j’avais été la cible toute ma vie», a-t-il déclaré à la presse.



McAllister est également récemment devenu membre de l’Association nationale pour l’avancement des gens de couleur (NAACP) et prévoit de s’inscrire à un cours en ligne sur l’ébène pour rejoindre sa communauté afro-américaine.



“Je ne peux pas attendre le mois de février pour célébrer mon premier Mois de l’histoire des Noirs avec mon peuple”, a-t-il déclaré à la presse, visiblement enthousiasmé.



Bien que McAllister reconnaisse que l’apprentissage de ses origines sous-africaines a eu un impact profond sur sa vie, et même s’il a perdu une femme au cours de ce processus, il admet avoir développé un «lien profond et éternel» avec la communauté afro-américaine, qu’il considère maintenant comme une réalité. Comme sa “vraie famille”.













afriquefemme.com Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Une paire de chaussures à 17 millions de dollars Matam : Macky Sall fait 100% dans un bureau de vote