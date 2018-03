Un iPhone se retrouve bloqué pendant...47 ans à cause d’un enfant Un enfant bloque un iPhone pendant une durée de 47 ans. Une anecdote qui prête à sourire sauf peut-être pour la propriétaire du smartphone à la pomme. Le dispositif de sécurité très contraignant mis en place empêche la mère de l’enfant de reprendre la main sur son appareil. Le petit garçon de deux ans se servait du smartphone pour regarder des vidéos éducatives.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Mars 2018 à 18:08 | | 0 commentaire(s)|

Le South China Morning Post relate une histoire pour le moins insolite concernant un IPhone . Un petit garçon âgé d’à peine 2 ans a bloqué le smartphone pommé pendant une durée record de 47 années. L’incident trouve son origine dans une mauvaise manipulation de sa part dans la saisie du mot de passe. Le dispositif se bloque pendant plusieurs minutes suite à la saisie répétée de mauvais mot de passe, jusqu’à arriver à ce délai record de 47 ans .

South China Morning Post Pour reprendre la main sur son iPhone avant l’expiration de ce long délai, la propriétaire n’a pas d’autres choix que de réinitialiser intégralement son smartphone d’après les informations transmises par l’assistance technique d’Apple. Il est certain que cette mère de famille réfléchira à deux fois avant de confier à nouveau son appareil à son enfant, qui a l’habitude de s’en servir pour y regarder des vidéos. Espérons également qu'Apple revoit son dispositif de sécurité et aura la main un peu moins lourde sur les délais espaçant les tentatives de saisie du mot de passe.

Dans tous les cas, suite à cette mésaventure, la propriétaire de l’iPhone n’a pas voulu attendre ces 47 ans puisque le South China Morning Post relaie ses propos :”Je ne pouvais pas vraiment attendre 47 ans et dire à mon petit-fils, que c’était l’erreur de son père”. Certains parents ont témoigné indiquant que l’enfant n’aurait pas dû être laissé seul avec le smartphone et que les données auraient dû être sauvegardées dans le cloud ou un autre support de stockage. Ce qui n’a pas été le cas. De votre côté, avez-vous une anecdote similaire à nous raconter dans les commentaires ? Laissez-vous votre smartphone à vos enfants ?











Phonandroid



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook