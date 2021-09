Un individu meurt par asphyxie dans un puits à Sédhiou

Un quinquagénaire originaire de Diao Simacounda, un village situé à l’ouest de Sédhiou, est décédé hier dans un puits. Polygame et père de plusieurs enfants, Lansana Sané a fait une descente dans un puits contenant une forte densité de gaz qui l’a asphyxié.



Le drame a eu lieu à Niassène en zone de pâturages et loin des habitations. Il est mort avant même l’arrivée des éléments de la 43e compagnie d’incendie et de secours de Sédhiou, informe L'As.



