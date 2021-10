Un jeune admirateur d'Hitler qui envisageait une tuerie de masse mis en examen et écroué Rédigé par leral.net le Samedi 2 Octobre 2021 à 22:29 | | 0 commentaire(s)|





Source : Un jeune homme soupçonné de vouloir commettre une tuerie de masse dans son ancien lycée et une mosquée le jour de l'anniversaire d'Adolf Hitler a été mis en examen et écroué vendredi, a indiqué ce samedi 2 octobre une source judiciaire, confirmant une information du Parisien.Source : https://fr.sputniknews.com/20211002/un-jeune-admir...

