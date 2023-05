Un jeune homme menace de tuer son père avec une machette : 6 mois ferme requis contre lui

On dit souvent que le linge sale se lave en famille. Mais la famille Diagne a décidé de le faire devant le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Âgé de 20 ans, D. Diagne était au banc des accusés. Il répondait des chefs d’injures non publiques et de menace de mort au préjudice de son père, M. Diagne, un vieux de 72 ans. Le prévenu a d’emblée rejeté les faits qui lui sont reprochés, informe "L'As".



La partie civile a versé de chaudes larmes devant la barre. Parlant à voix basse, il a renseigné que son fils cadet ne cesse de l’insulter et de le traiter de tous les noms d’oiseaux, à chaque fois qu’il est ivre. Il a sorti un coupe-coupe à deux reprises, pour menacer de le tuer. Le prévenu D. Diagne a confirmé qu’il boit de l’alcool et qu’il a menacé son père avec un couteau. Il a présenté ses excuses. Le ministère public n’a pas manqué de lui remonter les bretelles. Il a requis 6 mois ferme contre le mis en cause. Le verdict sera rendu le 5 mai prochain.