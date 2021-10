Un journal britannique s’excuse et publie une rétractation de l’information sur le Spoutnik V Rédigé par leral.net le Mardi 12 Octobre 2021 à 23:03 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le journal britannique Daily Express a présenté ses excuses pour la publication d’un article sur la Russie, laquelle aurait volé la formule du vaccin AstraZeneca pour développer sa propre préparation, Spoutnik V. La nouvelle sensationnelle avait été diffusée initialement par le Sun et dénoncée comme "fake news non scientifique" par Moscou.Source : https://fr.sputniknews.com/20211012/un-journal-bri...

