Un journaliste se désole du diktat imposé par Ousmane Sonko à la presse

Mercredi 24 Août 2022

Cri de cœur d'un journaliste qui s'est fendu d'un audio où il explique comment la presse est dans le gouffre à cause de sa faiblesse devant Ousmane Sonko. "Il a fait de nous des poseurs et enleveurs de micros. Personne n'ose lui poser de questions et il n'accepte aucun débat contradictoire. Alors que quand il a besoin de nous, on vient comme des possédés. Il est temps que cela cesse et nous seuls pouvons le faire. Je savais la presse contre pouvoir, mais pas contre le pouvoir", s'est-il insurgé.