Un membre de son cabinet testé positif à la Covid-19 : Aly Ngouille Ndiaye mis en quarantaine

Un membre du cabinet du ministre de l’intérieur a été testé positif au coronavirus. Et c’est le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui a donné la nouvelle à travers un post publié sur sa page Facebook. Dès qu’il a été informé de la situation, le ministre de l’Intérieur a pris ses responsabilités et a été prélevé. Les résultats de son test sont revenus négatifs. Voici l’intégralité de son post.



« Un membre de mon cabinet a été testé positif au Covid-19 ce dimanche 14 juin 2020. Comme le veut le protocole, dès que j’ai eu l’information, j’ai effectué moi-même le test, ainsi que les autres membres du cabinet qui étaient en contact avec lui. Mon test est revenu NÉGATIF, ALHAMDOULILAH. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Je termine par rappeler les mesures barrières pour nous protéger de cette maladie. Par mesure de précaution, je suis dans l’obligation de respecter la période d’isolement d’une durée de quatorze jours », a écrit le premier policier du pays.

