Un mémoire sur le Ter avant son démarrage

Lundi 8 Février 2021

Alors que le Train express régional tarde à démarrer ses activités, un travail scientifique est déjà fait sur ce moyen de transport de masse, qui tient à cœur le Président Macky Sall.



Le Ter a été choisi comme sujet de mémoire de master 2 par le magistrat et Directeur général de Dakar Dem Dikk. Omar Bounkhatab Sylla a soutenu samedi dernier son master 2 samedi au Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS) sur le thème : «Etude prospective des infrastructures vitales de transport de masse au Sénégal : cas du train express régional». Il faut souligner que l’ancien Directeur général de la Société Anonyme les Grands Trains du Sénégal, (GTS SA, ex-Petit Train de Banlieue SA) est membre du Comité de Pilotage du projet du TER. Le jury était composé du Pr. agrégé Babacar Gaye, du Pr. agrégé Yaya Bodian et du Général de Gendarmerie Thiaka Thiaw, détaille "L'As".

